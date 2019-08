In Weert (Nederlands Limburg) werd dinsdagochtend een supermarkt overvallen. Dankzij een alerte medewerker kon de politie een verdachte vatten.

In alle vroegte, om 6.00 uur, werd een winkelbediende van een Lidl-filiaal in Weert opgewacht aan de personeelsingang. Hij werd gedwongen om de winkel in te gaan maar de komst van een tweede medewerker ...