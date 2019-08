Geen sprake van opzet volgens politie bij dood van Nederlandse man in speeltuin

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 32-jarige man die zaterdag in het Nederlandse Assen in een speeltuin overleed, is nog niet afgerond. Maandag zou autopsie worden verricht, maar de uitslag is nog niet bekend, zei een woordvoerder van de politie in Nederland.

Een 27-jarig man uit Kampen en vier mannen van 36, 38, 46 en 54 jaar uit Assen die na zijn dood zijn aangehouden, zijn weer op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachten in de zaak. Uit onderzoek is niet gebleken dat zij de man hebben mishandeld. Volgens de politie wijst niets op doodslag en was er geen sprake van opzet, aldus een woordvoerder. Uit sectie moet blijken waaraan de man wel is overleden.

Volgens de politie werd zaterdag een melding gedaan van een zedendelict met een 4-jarig meisje, waarbij de 32-jarige Assenaar mogelijk betrokken zou zijn. Daarop is hij aangesproken door de vader van het meisje, die probeerde de man tegen te houden omdat die op zijn fiets wilde wegrijden. Tijdens de worsteling die volgde, kwamen ze ten val. Vier omstanders hebben toen de man vastgehouden in afwachting van de politie. De in bedwang gehouden man bleek later te zijn overleden. De vader van het meisje heeft zich later bij de politie gemeld.