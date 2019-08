Biarritz Met groot vertoon van vriendschap hebben de Franse en Amerikaanse presidenten gisteren de resultaten van de G7-top in Biarritz toegelicht. Mogelijk komt er een top tussen Donald Trump en de Iraanse president Rohani en de VS en China gaan weer onderhandelen over een handelsakoord. Trumps milde stemming viel op. Volgend jaar wil hij de G7 zelfs organiseren op een eigen golfclub.