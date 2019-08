“Twee stierenkalfjes die in het slachthuis dreigden te eindigen, dat kon ik niet over mijn hart krijgen.” Steffi Verjans (30) uit Halen is in de wolken met de jongste twee aanwinsten van haar vzw Farm Flora, waarmee ze verwaarloosde en bedreigde dieren opvangt. Bijna 50 dieren lopen er ondertussen al op haar erf.