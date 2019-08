Ook in de Israëlische competitie speelt er tegenwoordig een Limburger. Dries Wuytens (28) liet zijn contract bij Sparta Rotterdam in de Eredivisie ontbinden om zijn voetbalgeluk in het land van melk en honing te gaan beproeven. Afgelopen weekend mocht de verdediger uit Hechtel Eksel voor het eerst invallen bij zijn nieuwe team Sektzia Ness Ziona tegen Maccabi Tel Aviv. “Ik ben verrast over het lawaai dat de supporters hier kunnen maken. Dat heb ik in België of Nederland nooit zo meegemaakt.”