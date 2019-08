BrusselIn een scherp Twitterbericht schrijft Kyra Gantois (20) dat ze uit de kerngroep van Youth For Climate stapt na interne conflicten. Nochtans was zij diegene die “klimaatspijbelaars” mee tot een begrip maakte, als medeorganisatrice van de wekelijkse marsen sinds januari. Ze wil zich nu richten op concrete acties, zoals zwerfvuil opruimen of debatavonden met jongeren.