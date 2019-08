Laurent Brialmont zag zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Thor Hasselt (2B) verstoord door een uitstap naar Tomorrowland. Brialmont was op De Schorre in Boom als… dj. “Ik heb hierdoor een oefenwedstrijd gemist, maar dit was een kans die ik niet mocht laten liggen”, aldus de rechtsachter van Thor.