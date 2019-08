Yusuf Eren (29) liet de voorbereiding van KVK Beringen aan zich voorbij gaan omdat hij gedurende een maand op bedevaart was naar Mekka. “Als moslim moet je dit één keer in je leven zeker doen. Onderschat het niet, want het is geen vakantie, integendeel, ik ben zelfs enkele kilo’s kwijt”, zegt hij.