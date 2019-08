US OPEN. Titelverdediger Novak Djokovic wint eenvoudig, Angelique Kerber al naar huis

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zich maandag eenvoudig voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. Bij de vrouwen werd de Duitse Angelique Kerber (WTA-14) voor het derde jaar op rij vroegtijdig uitgeschakeld.

Novak Djokovic versloeg de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP-76) in 1 uur en 52 minuten met 6-4, 6-1 en 6-4. Om een plaats in de zestiende finales gaat de 32-jarige Serviër het hardcourt op voor een duel met de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Sam Querrey (ATP-46) en de Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP-56).

Djokovic verdedigt zijn titel in Flushing Meadows en won het Amerikaanse Grand Slam ook al in 2011 en 2015. Vijf keer was hij runner-up (2007, 2010, 2012, 2013, 2016).

Angelique Kerber weer snel klaar

Bij de vrouwen werd de Duitse Angelique Kerber (WTA-14) voor het derde jaar op rij vroegtijdig uitgeschakeld. De winnares van de editie van 2016 moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Française Kristina Mladenovic (WTA-54). Het werd 7-5, 0-6 en 6-4.

Foto: Photo News

Vorig jaar strandde Kerber in de derde ronde en in 2017 zelfs al in de openingsronde. Drie jaar geleden was Kerber in de finale nog de meerdere van de Tsjechische Karolina Pliskova. De 31-jarige Kerber kent een teleurstellend jaar. Op het Australian Open haalde de voormalige nummer een van de wereld nog de vierde ronde, maar op Roland-Garros en Wimbledon bleef ze steken in respectievelijk de eerste en de tweede ronde. .