Miljonairskoppel en twee kinderen sterven in helikoptercrash op Mallorca

Bij een botsing tussen een helikopter en een klein vliegtuig zijn op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca zondag zeven mensen om het leven gekomen. Het gaat om een Duits miljonairsgezin met twee kinderen, hun piloot en twee Spaanse vrienden uit het andere toestel.

Zakenman August Inselkammer - een bekende naam in de bierwereld - was met zijn vrouw Christina en hun kinderen Max (11) en Sophie (9) op weg naar een restaurant om zijn 43ste verjaardag te vieren. De wieken van hun helikopter raakten volgens een getuige de vleugel van een vliegtuig. “Ze vliegen hier altijd heel laag over, dus het was letterlijk wachten tot de dag dat er iets ernstigs zou gebeuren”, zegt Yolanda Romero, die in de buurt woont. “Mijn man en ik zijn meteen naar het terrein gelopen waar de helikopter was neergestort. Dat toestel is bijna in ons gezicht ontploft. Gelukkig schoten er snel ook andere aanwezigen te hulp. Door een menselijke ketting te vormen, probeerden we met emmers water het vuur te doven. Helaas konden we niemand meer redden.”

Naast het gezin stierf ook hun Italiaanse piloot Cedric Leoni. Ook de Spaanse vrienden Gustavo Serrano en Juan Jose Vidal, die in het vliegtuig zaten, overleefden de klap niet. “Er waren twee helikopters geregeld, want een bevriende familie mocht de verjaardag meevieren”, weet een goede vriend van het Duitse gezin. “Eén toestel was echter te klein en dus is dat andere gezin met de auto naar het restaurant gereden.”

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE