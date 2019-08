Magnus Cort Nielsen van Astana naar EF Education First: “Talent op verschillende terreinen”

Magnus Cort Nielsen verruilt Astana na dit seizoen voor EF Education First. De 26-jarige Deen staat bekend als een allrounder, die zowel in de vlakke ritten voor sprinters als in de bergen goed uit de voeten kan. Cort Nielsen won vorig jaar een etappe in de Tour de France en hij had ook al twee keer succes in de Vuelta. Hij won dit jaar een rit in Parijs-Nice.