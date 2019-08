Door een storing bij Argenta kunnen klanten tijdelijk geen gebruikmaken van de app en het internetbankieren. Dat meldt de bank zelf via hun klantenservice.

Argenta kwam in april van vorig jaar zwaar onder vuur te liggen door langdurige IT-problemen. Na een grote update van hun digitale bankenplatform werkte de app niet meer en konden klanten niet gebruikmaken van het internetbankieren. Of de storing van maandagavond van korte duur is, is nog niet duidelijk.