Jongeman (19) opgepakt voor poging tot moord na opzettelijke aanrijding inbreker in Beersel

Een 19-jarige man is opgepakt voor poging tot moord nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag een inbreker opzettelijk had aangereden in Beersel. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde maandag.

De jongeman was in het Vlaams-Brabantse Beersel getuige van een poging tot diefstal in het voertuig van zijn buurman. Drie personen namen de vlucht in een voertuig met Franse nummerplaten, waarna hij met zijn eigen wagen de achtervolging inzette. Een kilometer verder reed hij het voertuig van de verdachten aan met de bedoeling het te doen stoppen. Toen de drie personen de auto verlieten, reed hij een van hen opzettelijk aan. Hij deed dat naar eigen zeggen met de bedoeling om hem te doden. De aangereden persoon kwam ten val maar kon ontkomen met zijn twee kompanen.

Vrijgelaten

In het voertuig van de jongeman trof de politie een wapenstok en een mes aan. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Die bevestigde dat beide voertuigen in beweging waren op het ogenblik van de impact.

Op basis van de eerste bevindingen en verklaringen werd de 19-jarige man opgepakt en na verhoor ter beschikking gesteld van het parket. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter wegens poging tot moord en verboden wapenbezit. De jongeman werd inmiddels door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.