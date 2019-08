Pastoor Jan Braeken draagt zijn laatste zondagsmis op in Eisden-Cité

Eisden

Maasmechelen - Dertig jaar geleden kwam kapelaan Jan Braeken naar de parochie van Eisden-Cité waar hij pastoor werd… en op 25 augustus 2019 droeg hij er, geflankeerd door de mijnwerkersbrankardiers met ontstoken mijnlampen, zijn laatste zondagsmis op in de St. Barbarakerk.

Jan Braeken kwam uit een groot landbouwersgezin en werd geboren in het Kempische Erpekom. Jan en zijn broer Gerard, volgden hun priesterroeping en een van hun zussen trad in het klooster. Hij ging naar het Groot Seminarie in Luik en werd priester gewijd in 1970.

Voor hij pastoor werd op de Mijncité van Eisden, was hij nog achttien jaar kapelaan in Houthalen.

Als afscheid zong het trouwe Sint-Barbarakoor de Heilige Mis met onder meer het ontroerende 'Ave Maria', van de Duitse componist Franz Wilhelm Abt.

Het is geen cliché als wij schrijven dat pastoor Jan een warme persoonlijkheid heeft en dat hij al die tijd een goede herder is geweest die hield van zijn parochianen en hij stond altijd open voor het lief en leed van de mensen.

Het was een emotioneel afscheid van pastoor Jan en de kerkgangers, het zangkoor en de parochiemedewerkers. Zij allen bedankten hem voor zijn inzet en wensten dat hij nog vele jaren van zijn welverdiend pensioen mag genieten. Vaarwel mijnheer Pastoor Jan, het ga je goed…