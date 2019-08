Motard kijkt dood recht in de ogen bij ongelukkige val

Enkele motards ervaren een angstaanjagend moment tijdens een ritje door de bergen in Colombia.

Nicolas Corredor rijdt samen met zijn vriend Hugo Serrano in Bucaramanga, Colombia. In een bocht verliest Hugo de controle van zijn tweewieler. Hij komt te val en schuift even door naar de andere kant van de weg. Op hetzelfde ogenblik rijdt een vrachtwagen in de richting van Hugo. Gelukkig kan de aandachtige chauffeur tijdig stoppen en een tragedie vermijden.

