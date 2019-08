Auto strandt in maïsveld in Stokkem - inzittenden nemen veerpont naar Nederland

Dilsen-Stokkem -

De politie is op zoek naar de bestuurder van een Ford Fiesta met Nederlandse nummerplaat die zondagavond in een maïsveld langs het Molenveld in Stokkem strandde. De bestuurder was rond 19 uur de controle over het stuur van de auto kwijtgespeeld. De auto raakte een boom voor hij op z’n dak in de weide terechtkwam. Volgens getuigen reed het voertuig heel snel.