Gedrogeerde bestuurder sleept agent mee tijdens vlucht: agent 14 dagen werkonbekwaam

Een agent van de politiezone Maasland is zondagochtend gewond geraakt bij een achtervolging vanuit het centrum van Maaseik tot aan een huis in de buurt van Siemkensheuvel. De agent op de motor werd aan een oprit meegesleurd toen de gedrogeerde bestuurder de vlucht nam. De dertiger wordt onder meer van poging doodslag verdacht.

Zondag even na 3 uur was een ploeg van de politie de SLim-controle op de Maastrichtersteenweg aan het beëindigen toen ze een auto onverantwoord snel over de Koning Boudewijnlaan richting Maastrichtersteenweg ...