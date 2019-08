Meevaller voor Club Brugge: Brandon Mechele lijkt fit te raken voor terugmatch tegen LASK Linz

Goed nieuws voor Club Brugge en trainer Philippe Clement voor de terugmatch tegen LASK Linz in de laatste voorronde van de Champions League. Verdediger Brandon Mechele, die de heenmatch moest missen met een knieblessure, trainde maandag weer mee en haalt waarschijnlijk de selectie voor woensdag.

De Duitser Felix Brych werd aangeduid als scheidsrechter voor de match die moet beslissen of Club Brugge al dan niet in de Champions League-vetpotten belandt. Brych geldt als één van de beste refs ter wereld. In 2017 was hij nog de scheidsrechter in de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus.

LASK Linz vormt de laatste horde voor Club Brugge om ons land voor het eerst in 14 jaar nog eens twee clubs in de poulefase van de Champions League te bezorgen. Blauw-zwart won de heenmatch in Oostenrijk met 0-1. De terugmatch in het Jan Breydelstadion is voorzien voor woensdag 21 uur.