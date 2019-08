Waltwilder

Bilzen - Zaterdag 24 augustus was het weer tijd voor de straatbarbecue in Amelsdorp. Het is stilaan een traditie, want het was reeds voor de twaalfde keer.

Mooi weer, een schitterende accommodatie, lekker eten en goed gezelschap waren de ingrediënten voor een geslaagd buurtfeest. Een mooi ogend, maar ook lekker voorgerecht en een toetje tilden de straatbabrbecue naar een hoger niveau.