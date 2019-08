Bonden Punch Powertrain wachten plan van directie af

Sint-Truiden - De arbeiders van Punch Powertrain in Sint-Truiden zullen tot donderdag gewoon aan het werk blijven. De vakbonden wachten het overleg met de directie van donderdag af. Dat meldt metaalvakbond ACV-CSC Metea aan Belga.

De arbeiders hadden vrijdagochtend het werk neergelegd omdat het Truiense bedrijf een onbekend aantal banen zou schrappen. De middagploeg hervatte vrijdag al het werk. Ook maandag zijn de arbeiders van het Truiense bedrijf gewoon aan het werk gegaan.

“Iedereen is aan het werk, maar met de nodige werkonderbrekingen, want er is nog informatie die we aan de mensen moet geven”, zegt Nadia Gueroui van ACV-CSC Metea. “Ik weet niet of de mensen nog gemotiveerd zijn om hoge aantallen te halen.”

De directie van Punch Powertrain heeft het sociaal overleg met de vakbonden vervroegd naar donderdag. Aanvankelijk zou het sociaal overleg midden september plaatsvinden. De directie zal tot donderdag verschillende scenario’s onderzoeken, om die daarna met de vakbonden te bespreken.

“Donderdag gaat de directie met een plan van aanpak komen en dan gaan we de mensen informeren”, aldus Gueroui. “Het is een te vroeg stadium om overhaast sociale onrust te veroorzaken. We gaan eerst kijken welke kaarten op tafel liggen.”