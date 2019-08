Sergio Herman neemt je met nieuw boek mee naar culinair Ibiza

Dat Sergio Herman zot is van Ibiza is al lang geen geheim meer en nu heeft hij aan zijn favoriete vakantiebestemming ook een kookboek opgedragen: ‘Sobremesa’.

In het dagelijkse leven is Sergio Herman letterlijk met honderd en een dingen tegelijk bezig, maar om tot rust te komen trekt hij naar het Spaanse eiland Ibiza op de Balearen en dat al 21 jaar. Hij is er zo dol op dat hij er zelfs huwde met zijn vrouw Ellemieke Vermolen.

Aan zijn uitverkoren vakantiebestemming heeft hij nu voor het eerst ook een kookboek gewijd. Dat kreeg de naam ‘Sobremesa’ mee, wat zoveel betekent als gezellig natafelen na een stevige maaltijd.

“Sobremesa.....eindelijk is het zover! Magic, trots en blij. Echt wonderschoon geworden met smaakvolle gerechten, verhalen, illustraties en tips over Ibiza.....mijn Ibiza”, schrijft de Zeeuwse chef op Instagram. Het boek is vanaf vandaag 26 augustus verkrijgbaar.