Voor het eerst schot gelost en waterkanon ingezet bij protesten Hongkong

Afgelopen weekend is voor het twaalfde weekend op rij betoogd in Hongkong voor meer vrijheid en democratie.

Daarbij is het opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de betogers en de politie. Opvallend: voor het eerst sinds de protesten begin juni begonnen, moest een agent een schot lossen. Ook werd het waterkanon voor het eerst ingezet.

Hongkonger serving Tear Gas back to the police with a tennis racket pic.twitter.com/PVsGIwMRSA