Carl Devos spijkerhard voor politiek in Wetstraat: “Dit is erg, heel erg”

Het is niet fraai. Het is zelfs beschamend, vreselijk, irritant, arrogant en alles daartussen. De exit van vicepremier Didier Reynders (MR) naar de Europese Commissie is een onsmakelijk staaltje van zelfbediening in de Wetstraat waar zelfs de meest doorgewinterde watchers het zuur van krijgen, zegt politicoloog Carl Devos. Maar paniek voor een volledige onbestuurbaarheid op het federale niveau is nog altijd niet op zijn plaats, zegt hij ook.