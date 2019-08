Genkenaar die groepje fietsers aanreed, krijgt 1 jaar cel voor nieuw drugsbezit

Genk / Tongeren / Lommel -

De 33-jarige Genkenaar J. F. krijgt een celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro voor het bezit van drugs en de aanmaak van GHB. In 2017 werd hij al voor acht maanden naar de gevangenis gestuurd omdat hij een groep fietsers aanreed toen hij onder invloed was van alcohol en drugs. Vier andere druggebruikers in dit nieuw dossier krijgen celstraffen tussen zes en vijftien maanden.