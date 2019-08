The Museum of Ice Cream krijgt een permanente locatie in New York City

Het bekende ‘sprinkles’-zwembad. Foto: The Museum of Ice Cream

The Museum of Ice Cream dook in 2016 voor het eerst op in New York City en werd er in geen tijd razend populair. Het ging toen om een tijdelijk museum dat na enkele maanden verdween, maar in de herfst opent het opnieuw, dit keer op een vaste locatie.

The Museum of Ice Cream (MOIC) was een van de eerste zogenoemde Instagrammusea die met leuke decors inspeelt op fotogenieke plaatjes om op sociale media te delen. Het werd een razend succes waarbij in enkele uren zo’n 30.000 tickets werden verkocht. Daarna trok de rondreizende expo naar Miami, Los Angeles en San Francisco.

In die laatste stad opende ook een permanente locatie en hetzelfde zal nu gebeuren in de Big Apple. In de herfst opent het MOIC in de wijk Soho een nieuwe tentoonstellingsruimte verspreid over drie verdiepingen. Het bekende ‘sprinkles’-zwembad zal er in ondergebracht worden, maar ook twaalf multizintuiglijke installaties, een ijsjesbar, café en een museumshop.

Mensen die een bezoekje aan New York hebben gepland, kunnen nu al tickets reserveren voor het MOIC. De kaartjes zelf zijn vanaf 9 oktober te koop via de website. Een bezoek kost je omgerekend zo’n 34 euro.