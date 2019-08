Politie graaft naar lichaam van beveiligingsagent die in 1982 spoorloos verdween bij roofmoord

In Neder-Over-Heembeek wordt vanaf vandaag gezocht naar het lichaam van Francis Zwarts. Die man werkte als beveiligingsagent bij Sabena toen hij in oktober 1982 spoorloos verdween na een overval. Zijn lichaam werd nooit gevonden, al werd een ex-rijkswachter die vaak genoemd werd in het onderzoek naar de Bende van Nijvel wel veroordeeld voor de roofmoord.