Modellen in alle maten palmen Meir in: “Voel je goed in je lichaam”

De Meir in Antwerpen werd zaterdagnamiddag even ingepalmd door een vijftigtal modellen. Zij deden mee aan de bodypositivity catwalk, een initiatief van vzw Model Events dat als doel heeft om mensen zich beter in hun vel te laten voelen. “Het leven is te kort om je zorgen te maken over je uiterlijk”, aldus Sharon Grobben, die met het idee op de proppen kwam.