Koppel vindt huis vol papiersnippers na huwelijk: “Wij dienen klacht in”

Kimberly De Vis en Jonas De Mits beleefden zaterdag de mooiste dag van hun leven. Na veertien jaar stapte het koppel in het huwelijksbootje. Hun huwelijksnacht was echter niet wat ze er van verwachtten. De romantiek moest plaats ruimen voor veegborstels en stofzuigers. “Toen we thuis kwamen, merkten we dat volledig ons huis vol lag met papiersnippers.” Hun vrienden deden het zeker niet, maar wie dan wel?