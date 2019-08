Bilzers onderwijs maakt zich op voor nieuwe schooljaar

Bilzen - De start van het nieuwe schooljaar is altijd weer een belevenis. Op basis van de meest recente cijfers (2017 - 2018) trekken volgende week ongeveer 6.135 kinderen en jongeren in Bilzen richting schoolbanken. In de stedelijke basisschool in Mopertingen is de start van het schooljaar dit keer extra spannend. Daar wordt immers de nieuwbouw in gebruik genomen. Eind augustus is de afwerking nog volop bezig. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de bestaande gebouwen.

"We zitten op schema", knikt directeur Guy Brepoels. "Misschien zal het de eerste dagen wat improviseren zijn. Maar als de afwerking nog niet helemaal klaar is, is dat geen ramp. We kunnen ons alvast behelpen." De nieuwbouw is een mijlpaal voor heel Mopertingen. Het aantal leerlingen ligt veel hoger dan 25 jaar geleden, toen de huidige school werd gebouwd. Dat zorgde door de jaren heen voor een nijpend plaatsgebrek. Daar komt nu dus een einde aan. De eerstesteenlegging was alvast een onvergetelijk moment. Leerlingen, personeel, ouders en buurtbewoners waren getuige hoe de toekomstige school concreet vorm kreeg.

De Moppies wordt uitgebreid met onder meer twee klaslokalen en een sanitair blok. Verder is er ruimte voor een speelplaats met afdak en nieuwe toiletten. In de bestaande school worden meisjes- en jongenskleedkamers ingericht voor de turnlessen en een nieuwe lerarenkamer. Het oude lokaal zal vanaf dan dienstdoen als archief. De ingrepen worden geraamd op circa 770.000 euro. De uitbreiding en renovatie betekenen ook goed nieuws voor andere gebruikers van de gebouwen. Voor en na de lessen is kinderopvang Domino er tijdens weekdagen actief. Woensdagnamiddag verandert Kunstkoepel - Academie voor Beeld de refter in een creatief tekenatelier. In de turnzaal worden al jaren yogalessen gegeven.

Besparende ingrepen

Bij De Moppies wordt niet alleen reikhalzend naar 2 september uitgekeken omwille van de nieuwe infrastructuur. “Die dag komen alle leerlingen en het personeel verkleed als filmsterren naar school”, glimlacht Guy Brepoels. “Ons jaarthema is namelijk Moppywood. En net als in andere Bilzerse scholen zijn de kinderen het hele jaar lang de echte sterren.”

Ook elders in Bilzen wordt werk gemaakt van de onderwijsinfrastructuur. In Munsterbilzen kreeg De Bloesem (foto) de voorbije weken een grondige verfbeurt. De basisschool werd net zoals De Notelaar in Hoelbeek en De Halte in Martenslinde van zonnepanelen voorzien. De investering van 50.000 euro is goed voor een besparing van 70 procent op het totale verbruik. De geschatte jaaropbrengst van de 150 panelen bedraagt 41.000 kWh.