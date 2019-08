Zalando experimenteert in Berlijn met een tweedehandswinkel

Zalando heeft in Berlijn de winkel Zircle geopend. Daar worden kleren verkocht die al eens werden gedragen, maar nog in goede staat zijn. Het gaat om een nieuw tweedehandsconcept van de bekende Duitse webshop.

Zalando experimenteert steeds vaker met tweedehandskleding. Eerst pakte het uit met de app Wardrobe waarbij hun klanten hun gedragen kleren konden verkopen en nu is er tweedehandswinkel Zircle.

De winkel opende onlangs de deuren in het shoppingcenter Alexa in de Duitse hoofdstad. Alle stuks die er te koop worden aangeboden, gaan de deur uit voor de vaste prijzen van 3, 5 of 7 euro. Klanten kunnen er wel niet zelf kledingstukken binnenbrengen, dat blijft via de app gebeuren.