Bilzen -

De politie heeft maandagochtend in de auto van een 35-jarige man uit Bilzen 9 xtc-pillen gevonden. De man werd in de Hasseltsestraat aan de kant gezet omdat hij veel te snel door het centrum van Beverst reed. Een speekseltest wees uit dat de man recent cocaïne had gebruikt. Hij gaf dat ook zelf toe. De gevonden drugs werd in beslag genomen.