Boris Johnson wil ontbijt, maar dat is buiten Donald Trump gerekend

De wereldleiders hebben zich dit weekend verzameld in Biarritz in Frankrijk op de G7-top. De telg die het gezelschap het laatst vervoegde, is de Britse premier Boris Johnson.

Hij is de formaliteiten duidelijk nog niet gewoon, dat bleek toen hij zondagochtend samen met Donald Trump een trap afwandelde. En ook toen hij eerder interesse had voor het ontbijt, werd hij nog even een halt toegeroepen door de Amerikaanse president.

Trump ‘betreurt’ handelsoorlog

Toen de vraag kwam of Trump geen spijt heeft van de escalerende handelsoorlog met China, antwoordde hij bevestigend, al had dat nadien extra uitleg nodig. Johnson had dan weer subtiele kritiek op de handelsoorlog. Bekijk het in de video onderaan.

Naderhand specifieerde Stephanie Grisham, de woordvoerster van Trump, dat de president geen spijt had van de handelsoorlog op zich, maar wel bedenkingen heeft bij de manier waarop die gevoerd is. “Zijn antwoord is verkeerd geïnterpreteerd”, zei ze. Hij twijfelt namelijk of hij China niet nog harder had moeten treffen. “Hij antwoordde bevestigend op de vraag, omdat hij betreurt dat hij de invoerrechten niet hoger heeft gemaakt.”

Een paar dagen geleden leek Trump nog heel tevreden met zijn handelsoorlog. Hij noemt zichzelf trouwens de enige die het conflict kan oplossen.