Natuurpunt Gingelom op Feest in het dorp in Kortijs

Kortijs

Gingelom - Natuurpunt Gingelom was aanwezig op Feest in het Dorp in Kortijs. De groep mag terugblikken op een geslaagde deelname aan de dorpsfeesten die de gemeente Gingelom jaarlijks organiseert.

Natuurpunt Gingelom was tijdens de dorpsfeesten aanwezig met een informatiestand waar ze uitleg gaf over de lopende projecten en nestkastjes. Ook verkochten ze bijenhotels ter ondersteuning van de lokale werking. Iedere bezoeker van de stand kreeg bovendien de kans om deel te nemen aan een winactie én kreeg een zakje bloemzaadjes mee. "Natuurpunt Gingelom hoopt hiermee het bewustzijn onder de Gingelommenaren te versterken en het belang van lokale en kleinschalige initiatieven te onderlijnen", klonk het bij een tevreden bestuursploeg.