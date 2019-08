Accordeola Hamont-Achel trapt nieuw werkjaar af

Hamont-Achel - Op zaterdag 24 augustus startte Accordeola Hamont-Achel het nieuwe werkjaar met de jaarlijkse uitstap en barbecue.

Dit jaar hadden de leden van Accordeola de keuze tussen een koetsentocht door de Achelse bossen of een rondleiding in en rond de abdij van de Achelse kluis. Beide evenementen waren een succes! Daarna gingen de deelnemers, traditiegetrouw, gezamenlijk naar de barbecue in 't Mulke, bij Tinus, een van de bestuursleden, waar de hongerige magen gevuld werden en dorst gelest. Uiteraard werd er ook veel bijgekletst en plezier gemaakt. Voor sommige leden werd het dan ook laat in de avond voor ze richting huiswaarts keerden.

Accordeola Hamont-Achel heeft dan ook een druk en spannend werkjaar voor de boeg. Op 26 oktober organiseert de groep, in samenwerking met VLAMO Limburg, een play-in voor accordeons. Dit gaat door in zaal Michielshof in Hamont-Achel. Dirigenten zijn Sander Jakubka en Hubert Smeets. Zij zijn volop bezig met het uitschrijven en verzamelen van leuke en verrassende arrangementen. In 2020 gaat de groep voor de derde keer naar het Lechthal in Tirol, Oostenrijk, waar ze minstens vijf keer zullen optreden. De dirigent heeft alvast een aantal nieuwe stukken op de pupiter liggen.

Bij interesse voor de play-in: schrijf je dan in via de website, waar ook alle info terug te vinden is, of meld je aan bij een van de bestuursleden.