Derde dorpsbarbecue 'Boekhout het dorp' groot succes

Boekhout

Gingelom - Zaterdag 24 augustus organiseerde het dorpscomité Boekhout het dorp haar jaarlijkse barbecue Het was een bijzonder geslaagde editie met een recordopkomst van meer dan 160 Boekhoutenaren.

Mooi weer, lekker eten en veel volk: alles was afgelopen zaterdag aanwezig in Boekhout om er een geslaagde editie van de jaarlijke dorpsbarbecue te maken. De barbecue is al een haar derde editie toe, maar vond voor de eerste keer 's avonds plaats. Ook aan de kids werd er gedacht. Zij konden genieten van een reuze springkasteel. Later op de avond werden de beentjes los gedanst tijdens de Hukkelbuk.