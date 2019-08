Jürgen Klopp denkt na afloop van contract bij Liverpool aan sabbatjaar: "Ik heb een probleem: ‘een beetje’ ken ik niet”

Jürgen Klopp speelt met het idee om aan het einde van zijn contract als trainer van Liverpool een sabbatjaar in te lassen. Dat vertelde de 52-jarige Duitser maandag in Kicker. Klopp heeft bij The Reds nog een overeenkomst tot juni 2022.

“Momenteel heb ik zonder twijfel voldoende energie om nog even verder te doen met wat ik bezig ben”, vertelde Klopp. “Maar ik heb een probleem: ‘een beetje’ ken ik niet. Bij mij is het altijd alles of niks. Wie kan vandaag zeggen of hij binnen drie jaar nog steeds zo doet? Als ik het dan niet meer kan opbrengen, stop ik voor een jaar. En na dat jaar zal ik een definitieve beslissing nemen of ik doorga. Maar naar alle waarschijnlijkheid loop ik dan weer over van de energie om mijn job als trainer uit te voeren zoals ik wil.”

Klopp streek in 2015 neer in Liverpool, nadat hij grote indruk maakte bij Borussia Dortmund. Met het Engelse team veroverde de Duitser afgelopen seizoen de Champions League en deze zomer de Europese supercup.