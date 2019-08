Veertig dagen in Turkse gevangenis voor oude Facebookposts

Meer dan een maand heeft de Antwerpse Gulsum Cetinkaya (27) opgesloten gezeten in een cel in Turkije. Nog steeds mag ze het land niet uit. En dat allemaal wegens een paar Facebookposts over het lot van de Koerden in Turkije van vier jaar geleden, zegt haar familie, die ten einde raad is. “Gulsum heeft niets misdaan. Maar zonder tussenkomst van de Belgische overheid vrezen we het ergste.”