Zo’n 30 grote modebedrijven scharen zich achter pact om milieuvriendelijker te worden

François Henri-Pinault, de grote man achter de Franse luxegroep Kering, is erin geslaagd om 32 grote modebedrijven, goed voor in totaal 150 merken, te doen beloven dat ze “alle mogelijke inspanningen” zullen leveren om hun impact op het milieu te verminderen.

De modewereld is een van de meest vervuilende industrieën en goed voor tien procent van de uitstoot van CO2 wereldwijd, maar daar wil het nu met een Fashion Pact zelf wat aan doen. Dat pact werd voorgesteld door François Henri-Pinault en de Franse president Emmanuel Macron op de G7-top in Frankrijk. Zo’n 32 modegroepen, goed voor 150 merken, hebben zich er in verenigd. Van Chanel en Kering, tot Inditex en Gap.

Samen beloven ze hun CO2-uitstoot drastisch te verminderen tegen 2050, het gebruik van wegwerpplastic tegen 2030 te bannen, op termijn 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken in de belangrijkste productieschakels, duurzamere grondstoffen te nuttigen en minder plastic te gebruiken in verpakkingen en stoffen.

Belangrijk signaal

Hoewel de nieuwe regels niet meteen met boetes of sancties afdwingbaar zijn - wat nu al op kritiek kan rekenen van milieu-organisaties - zullen er wel controles worden doorgevoerd. Niettemin is het een belangrijk signaal van de grote spelers in de modewereld. Voor het eerst zijn ze het eens geworden over enkele gedragsregels die zowel gelden op individueel bedrijfsvlak gelden als voor gezamenlijke initiatieven.