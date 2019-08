Maandag start officieel het perenplukseizoen en zakken 8.000 Polen af naar de Limburgse plantages. “Dat zijn er steeds minder omdat de Poolse economie jaarlijks met zo’n 3 % groeit en er voldoende werk is. Meer en meer Roemenen en Bulgaren nemen hun plaats in. In de toekomst zullen we zelfs plukkers van buiten de EU moeten rekruteren”, zegt Chris Botterman van de Boerenbond.