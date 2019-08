Dat was flink schrikken voor deze kerel in het Spaanse Ibiza. De waaghals bezorgde zichzelf een stevige adrenalinekick door van een hoge klif in het water springen. Dat daarbij ook een rotsblok mee naar beneden zou vallen, had de man echter niet verwacht. Hij had desondanks het geluk aan zijn zijde: de zwemmer kwam amper enkele centimeters naast de rotsblok in het water terecht.