Minder Polen in fruitpluk, Boerenbond lonkt naar werkkrachten buiten Europa

Maandag start officieel het perenplukseizoen en zakken 8.000 Polen af naar de Limburgse plantages. “Dat zijn er steeds minder omdat de Poolse economie jaarlijks met zo’n 3 % groeit en er werk voldoende is. Meer en meer Roemenen en Bulgaren nemen hun plaats in. In de toekomst zullen we zelfs plukkers van buiten de EU moeten rekruteren”, zegt Chris Botterman van de Boerenbond.

Het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten heeft het officiële startschot gegeven voor de grote pluk. Op basis van hun metingen is het nu het ideale moment zowel - wat smaak en bewaring betreft -om de Conférencepeer te plukken. In sneltempo volgen dan de appel- en perenrassen elkaar snel op. Tot eind september is het druk in de plantages waarna er nog mankracht nodig is bij het uitsorteren. “De fruitteelt is goed voor 27.000 seizoensarbeiders in België, van wie er 18.000 aan de slag zijn in Limburg. In de seizoensregeling mogen zij 65 dagen werken”, becijfert Boterman, hoofd sociale zaken bij de Boerenbond.

9,18 euro bruto

Het aantal plukkende Belgen gaat al meerdere jaren in dalende lijn. “Ongeveer een derde van de seizoenswerknemers komt nu uit België. Begin deze eeuw was dat nog praktisch de helft. De Belgische plukkers zijn vooral studenten, gepensioneerden, maar ook aan huisvrouwen en zelfs politieke vluchtelingen”, weet Botterman. De grootste groep van de 18.000 buitenlandse plukkers komt uit Oost-Europa. “De Polen zijn nog altijd in de meerderheid, maar in enkele jaren tijd is hun aantal met een vijfde gezakt. Door de groeiende economie en betere jobs blijven veel Polen in eigen land. Ze gaan er wel aan de slag in andere sectoren dan de fruitteelt. Anders zouden ze beter naar België komen. Hier verdienen ze evenveel als Belgische plukkers of 9,18 euro bruto per uur, goed voor het drievoudige van wat ze in Polen krijgen. Daar vinden ze trouwens evenmin voldoende volk voor in de plantages. Intussen komen in Polen meer en meer Oekraïners er het fruit plukken.”

Knelpuntberoep

In de slipstream van de Polen volgen 3.000 Bulgaren en Roemenen. “Intussen komen er ook meer Litouwers in België plukken. Tot slot zien we de jongste jaren ook een toename van de Portugezen en Spanjaarden die naar hier afzakken. Uiteraard blijven wij geïnteresseerd in werknemers van bij ons, maar de vraag is of die in de toekomst zullen volstaan. We hebben nood aan een tweesporenbeleid. Doordat het aantal Belgen en Polen afneemt, gaan we in de toekomst verder dan de EU – of de landen waarvan inwoners in België snel aan de slag kunnen - moeten kijken. Zeker als de economie ook betert in de andere Oost-Europese landen. Die instroom zal eveneens opdrogen. Ik kan er geen jaren op plakken, maar op termijn zullen we onherroepelijk buiten de EU moeten rekruteren voor onze fruitpluk”, voorspelt Botterman.

Seizoensarbeiders fruitteelt Limburg: 18.000

Aantal Belgen: 6.000

Polen in Limburg: 8.000

Bulgaren, Roemenen, Litouwers: 3.000

Aantal dagen maximum aan de slag 65

Uurloon: 9,18 euro bruto per uur

“Crisis en te lage lonen in Bulgarije”

Het zijn drukke tijden voor fruitteler Ludo Lousberghs uit Kozen (Nieuwerkerken). Op enkele weken tijden en volgens een strak tijdschema moet al het fruit van de bomen. Om de smaak, kleur en bewaartijd niet in het gedrang te brengen, doet hij in de komende weken een beroep op een ploeg van 40 seizoensarbeiders. “De afgelopen weken zijn Roemenen en Bulgaren bij mij komen aankloppen voor plukwerk. Zestien van hen geef ik onderdak in mijn ouderlijk huis, dat daar nu speciaal op voorzien is. De andere 14 overnachten in de regio. Daarnaast heb ik nog tien Belgen. Moeilijk is het niet om kandidaten te vinden. Die kennen intussen de weg naar de VDAB. Ze blijven hier voor ongeveer anderhalve maand. Rond half oktober loopt de pluk naar zijn einde en zijn de koelcellen zowel bij de fruittelers thuis als bij de coöperaties opnieuw gevuld.” Tijd om een persoonlijke band op te bouwen is er niet echt bij. Maar de werknemers appreciëren de aanpak van de fruitteler. Petrov Atanov (48) is er dit jaar opnieuw bij met zijn vrouw. Hij ziet in de pluk een opportuniteit om zijn gezin boven water te houden. Petrov: “In Bulgarije is het nu echt crisis. Mensen hebben niets en de lonen zijn veel te laag. Onze kinderen zijn bij mijn mama en zullen ons een maand moeten missen. Maar het is hier correct betaald en voor ons ‘good money’. Zo kunnen we weer een tijd verder. En ik slaap hier heel goed”, besluit hij al lachend.