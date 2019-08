Vijf verdachten vrijgelaten na dood van man (32) in Nederlandse speeltuin

De vijf mannen die zaterdag in het Nederlandse Assen werden aangehouden na de dood van een 32-jarige man, zijn zondagavond op vrije voeten gesteld. Volgens de politie is niet gebleken dat de vijf het slachtoffer hebben mishandeld. “Op grond van deze eerste bevindingen van het politieonderzoek heeft het OM besloten om de vijf mannen in vrijheid te stellen.”

De mannen blijven wel verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, aldus een politiewoordvoerster. Het onderzoek gaat door, maandag vindt een lijkschouwing plaats bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Volgens de politie werd er zaterdag een melding gedaan van een zedendelict met een 4-jarig meisje, waarbij de 32-jarige man mogelijk betrokken zou zijn. Daarop is hij aangesproken door de vader van het meisje, die probeerde de 32-jarige tegen te houden omdat die op zijn fiets wilde wegrijden. Tijdens de worsteling die volgde, kwamen ze ten val. Vier omstanders hebben toen de 32-jarige vastgehouden in afwachting van de politie. De in bedwang gehouden man bleek later te zijn overleden. De vader van het meisje heeft zich later bij de politie gemeld.

Het onderzoek naar het mogelijke zedendelict gaat ook nog verder. Uit privacyoverwegingen zegt de politie daar verder niets over.