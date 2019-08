Voetbalbond gaat Vincent Kompany in de gaten houden: niemand mag boven de wet staan

Anderlecht mist Vincent Kompany (33) zondag tegen Standard met een hamstringblessure. Het goede nieuws is dat de speler-manager zich dus volledig aan zijn taak als trainer kan wijden. Of toch niet? Want Kompany heeft geen pro licence-trainers­diploma en mag zich dus niet ‘actief’ gedragen als hoofdtrainer. De voetbalbond gaat de zaak in de gaten houden.