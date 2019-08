Eindelijk. Standard staat nog eens alléén op kop. Het was al van mei 2014 geleden, en ook nu was er een straffe stoot voor nodig. Met tien man werd in de laatste tien minuten een scheve situatie volledig omgebogen tot een waar Luiks volksfeest. Met dank aan Mehdi Carcela, die extra vuur bracht en Selim Amallah na een weergaloze actie de 2-1 schonk.