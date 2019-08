Amper 18 is hij, maar sinds gisteren heeft Jorge Prado - die derde finishte in Uddevalla - wel al twee wereldtitels MX2 op zak. De Spaanse Lommelaar, die dit jaar 14 GP’s won, mag je dus gerust in het hokje van ‘tienersensaties’ onderbrengen. In 2020 wacht hem een nieuwe uitdaging in de MXGP. Ondanks zijn prille leeftijd lijkt Prado helemaal klaar voor het grote werk.