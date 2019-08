Dochter Johnny Hallyday verneemt via pers dat haar vader misschien opgegraven wordt

Laura Smet, de dochter van de Franse zanger Johnny Hallyday, was geschokt om te vernemen dat er een verzoek was ingediend om haar vader weer op te graven. Dat ze dat via de pers moest vernemen maakte het al erg. Dat het verzoek van de vrouw van haar vader kwam, maakte het zo mogelijk nog erger.

“Laura is extreem geshockeerd”, verklaart een van de advocaten van de dochter van Hallyday. “Ook David (de zoon van Hallyday uit zijn eerste huwelijk, nvdr.) was niet op de hoogte.” De twee kinderen van de zanger moesten via de media vernemen dat Laeticia, de echtgenote van Hallyday, een aanvraag tot exhumatie had ingediend.

Laeticia zegt dat ze enkel de laatste wens van Hallyday wilde vervullen door hem een familiegraf te geven op het jetset-eiland Saint-Barthélemy in de Antillen. In de crypte, die nog gebouwd moet worden, zou plaats zijn voor vier personen.

Tussen de kinderen van Hallyday en Laeticia, die 32 jaar jonger was dan de zanger en die van geen van beide kinderen de biologische moeder was, botert het sinds het overlijden van de zanger niet meer. Hallyday liet zijn hele fortuin na aan Laeticia, en dat konden zijn kinderen niet verkroppen.