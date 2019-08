Moeskroen klopt Eupen en komt op een gedeelde tweede plaats

Moeskroen heeft zondagavond Eupen geklopt dankzij een penaltydoelpunt van Sami Allagui en een late goal op de counter van Jonah Osabutey. Les Hurlus komen zo samen met Club Brugge en KV Mechelen op de tweede plaats. Eupen blijft voorlaatste.

Een mens stelt zich best niet té veel vragen zeker? De man die vorige week in Club Brugge-Eupen in het busje van de VAR de strafschopfout op Vormer over het hoofd zag, was Wesley Alen. En wie was gisteren scheidsrechter op het veld in Moeskroen? Jawel: Wesley Alen. En hij deelde al vrij vroeg een strafschop uit. Aan Moeskroen nog wel, nadat we ons vooral hadden zitten vergapen aan corners. Bij één ervan zag Koch zijn kans schoon om Boya omver te duwen. Aanvoerder Sami Allagui nam zijn verantwoordelijkheid en gaf De Wolf geen kans van op de stip.

Hadden we het zelf niet gezien vorige week, we hadden nooit geloofd dat dit Eupen één punt pakte tegen Club Brugge. Zo zwak was het. En na de rust ging het niveau zowaar nóg naar beneden. Benat probeerde het dan maar met Rocha (ex-Lommel) voorin, maar ook hij kon niet echt iets bijbrengen. Geen spetterend einde dus zoals in Standard-Kortrijk twee uur eerder, maar slepen naar het einde. Ook Moeskroen was niet meer bij de les, maar scoorde via Osabutey nog een (onverdiende) tweede goal. Op aangeven van Allagui, gisteren koning éénoog in de match der blinden.