Strikken Dimitri Vegas & Like Mike nieuwe topper?

Na Paris Hilton en David Guetta lijken Dimitri Vegas & Like Mike weer een straffe gastartiest beet te hebben.

Op Instagram hinten de dj-broers naar een samenwerking met de Britse superster Anne-Marie. Sinds haar doorbraak met de monsterhit Rockabye stond de popzangeres al op Rock Werchter en Pukkelpop, en begin dit jaar lokte ze een volle Lotto Arena. Als we Dimi en Mike mogen geloven, is er een nieuw succesnummer in de maak. Al is het nog niet duidelijk wanneer we muziek mogen verwachten. Spelen Dimitri Vegas & Like Mike het slim, dan opent de nieuwe featuring misschien wel deuren: Anne-Marie is al jaren beste vriendjes met Ed Sheeran.