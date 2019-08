Toen Landri Daems zijn Vivabox wilde verzilveren, en een hotelkamer boekte in Blankenberge, kreeg hij te horen dat hij mocht komen wanneer hij wilde maar niet als het mooi weer is. “Of heeft u misschien een cursus economie nodig?”

“Ik kreeg die Vivabox van mijn vader”, zegt Landri. “Hotel Du Commerce in Blankenberge leek me leuk. In het boekje bij de box staat nergens dat ik me aan een bepaalde periode moet houden. Dus belde ik ...