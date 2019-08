“Ik sta vol met uitslag door kwallen in De Plas”

Houthalen-Helchteren -

Na een zwembeurt zaterdag in De Plas in Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren) staat Anneke Meuwis (44) uit Heusden-Zolder vol met uitslag. “Wel 500 blaasjes heb ik over heel mijn lijf. Volgens de dokter van wacht kan het een reactie zijn op de kleine kwallen die er in het water zitten”, zucht Anneke die er al meermaals ging zwemmen en nu voor het eerst last heeft.